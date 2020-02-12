Секс-скандал с МакГрегором: экс-чемпиона UFC уличили в измене

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор вновь оказался в центре скандала. Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата засняли в постели рядом с неизвестной женщиной.

В сети появилось видео, на котором Конор спит в кровати, а неизвестная девушка в это время кривляется на камеру под трек "Girls Have Fun" рэпера Tyga. Дата съемки при этом остается неизвестной. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что на видео на самом деле не МакГрегор, а похожий на него человек. Другие уверяют, что это все-таки Конор, обратив внимание на похожие татуировки и часы.

Still can’t believe Conor Mcgregor hooked up with my sleep paralysis demon pic.twitter.com/KBmLypGw95 — Riel Guiboche (@CptnFantastico) February 12, 2020

Видео в твиттере @jamesharr123 на момент публикации этой новости собрало уже около миллиона просмотров. Автор утверждает, что он уже заблокирован МакГрегором в соцсетях.

Отметим, что МакГрегор с 2008 года состоит в отношениях со своей подругой Ди Девлин. У пары двое детей. Их первый ребенок родился 5 мая 2017 года, второй – 4 января 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый экс-чемпион UFC МакГрегор высказался о Трампе и получил яркий ответ.

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