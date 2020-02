Секс-скандал с МакГрегором: экс-чемпиона UFC уличили в измене

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор вновь оказался в центре скандала. Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата засняли в постели рядом с неизвестной женщиной.

В сети появилось видео, на котором Конор спит в кровати, а неизвестная девушка в это время кривляется на камеру под трек "Girls Have Fun" рэпера Tyga. Дата съемки при этом остается неизвестной. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что на видео на самом деле не МакГрегор, а похожий на него человек. Другие уверяют, что это все-таки Конор, обратив внимание на похожие татуировки и часы.

Still can’t believe Conor Mcgregor hooked up with my sleep paralysis demon pic.twitter.com/KBmLypGw95