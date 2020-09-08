Секс-символ UFC заболела COVID-19 и показала себя во время болезни

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:23, 8.09.2020

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант которую называют секс-символом промоушена из-за любви к голым снимкам, заразилась коронавирусом.

26-летняя американка сообщила об это в Instagram, прикрепив видео из спальни, где она вместе со своим мужем Остином Вандерфордом испытывает на себе все "прелести" болезни.

"Что ж ..... мы официально больны. Итак, Остин начал болеть, и тест оказался положительным. На следующий день я начала болеть, и в последние несколько дней мое состояние ухудшалось. Сегодня чувствую себя совершенно ужасно. У меня температура 38.9 и масса других симптомов", - пожаловалась подписчикам ВанЗант.

Как сообщал OBOZREVATEL, после снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

Позже ВанЗант объяснила, почему решила опубликовать откровенные фотографии с мужем.

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