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Секс-символ ММА из России опозорилась на турнире

3.9тЧитать новость на украинском

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова, которую из-за яркой внешности называют секс-символом дивизиона, потерпела первое поражение в карьере.

27-летняя москвичка без шансов проиграла британской спортсменке Кейт Джексон в бою на турнире Bellator 200 в Лондоне.

Счет судейских записок — 30:26, 30:26, 29:27 в пользу британки.

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Янькова — обладательница Кубка России по тайскому боксу. На счету россиянки пять боев (три в Bellator), в которых она одержала пять побед. В активе 31-летней Джексон 10 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее Янькова показала, как выглядит лицо у девушек после серьезного боя.

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Тема
MMA
Персона
Анастасия Янькова
Место
АнглияЛондон
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