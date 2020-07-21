Секретарь ФГУ рассказал, где пройдут матчи Украина - Россия

Сборная Украины по гандболу сыграет на Евро с Россией. handball.net.ua

Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины (ФГУ) Александр Гладун прокомментировал результаты жеребьевки квалификации на чемпионат Европы-2022 для сборной Украины.

Нашим соотечественникам в группе 3 будут противостоять сборные России, Чехии и Фарерских островов.

"Матчи сборных Украины и России пройдут в 1-м и 2-м турах на нейтральной территории. Есть предварительная договоренность, что обе игры пройдут в Минске. С большой вероятностью, датами двух матчей станут 5 и 7 ноября", – цитирует Гладуна официальный сайт ФГУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, гандболистка сборной Украины Ирина Стельмах, последней командой которой был белорусский "Гомель", перешла в российскую "Астраханочку".