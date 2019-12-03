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3 декабря • обновлено в 17:08
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"Сделаю яичницу": Фергюсон пообещал уничтожить Хабиба

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон уверен, что сумеет победить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Я в голове у этого парня. Он следит за мной. Тренируется изо всех сил. Он будет нервничать и допустит ошибку, на которой я его подловлю. Я сделаю это во время схватки, сделаю из него яичницу, детка. У этого парня есть проблема по имени Тони Фергюсон, и я приду за ним. Сезон охоты открыт, детка", – заявил Фергюсон в интервью MMAJunkie.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

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Бой между американцем и россиянином состоится 18 апреля в Бруклине. Хабиб Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков, а у Тони Фергюсона в активе 25 побед и три поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат Хабиба Усман Нурмагомедов побил украинца Романа Головинова на турнире в ОАЭ.

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Тема
UFC
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
А телеге так этого и хочется. Давайте дождёмся боя и очередной раз обоз обосрём!
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