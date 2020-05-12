"Сделаю из твоих зубов ожерелье": Конор бросил вызов Гэтжи

Михаил Морозов Другие виды спорта 09:50, 12.05.2020

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор пообещал расправиться с Джастином Гэтжи, который стал временным чемпионом UFC в легком весе, победив Тони Фергюсона.

Ранее американец заявил, что в первую очередь хочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым, а уже потом с МакГрегором, поскольку именно россиянин является настоящим чемпионом.

Конор МакГрегор
EssentiallySports

"Джастин, человек, который обнимает твои ноги, не представляет никакой опасности. Мы все это знаем. Попробуй потанцевать с тем, кто является реальной угрозой. Я убью тебя, а из твоих зубов я сделаю ожерелье. Больше не говори, что ты представляешь великие Соединенные Штаты Америки. Никто из настоящих американцев не позволит осужденному члену террористической ячейки джихада представлять свои интересы", – написал Конор в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джастин Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона, нокаутировав его в пятом раунде.

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