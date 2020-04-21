"Сделали бизнес": капитан волейбольной сборной Украины возмутился из-за ситуации на границе

Капитан сборной Украины по волейболу и игрок итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий рассказал о неприятной ситуации на украинской границе, с которой ему пришлось столкнуться.

Наш спортсмен преодолел непростой путь для того, чтобы вернуться на родину. Он добрался из Перуджи в Рим на машине, затем прилетел оттуда в Минск и направился на границу. Плотницкий рассказал, что все шло хорошо до того, как он попал на украинский пограничный пункт Доманово.

Олег Плотницкий Sportarena.com

"Так как 16 числа закрыли пешеходный переход украинской границы и на авто нельзя было выехать хотя бы на нейтральную территорию, наши пограничники сделали неплохой бизнес! После того как вы пройдете 1,7 км от белорусской границы до украинской, вам предложат автобус для переезда нашей границы (от шлагбаума до шлагбаума 300м). Другого варианта нет... И вам приходится платить 250 грн, чтобы перейти свой же границу и заехать в свою же родную страну и попасть домой! Причем цену за проезд, как намекнул нам водитель автобуса, устанавливают сами пограничники!" – написал волейболист у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Плотницкий передал обращение жителей Перуджи к гражданам Украины.