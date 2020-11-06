Сборную Украины сняли с самолета на пути к ЧМ: спортивные итоги 5 ноября

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:11, 6.11.2020

Сборная Украины по бодибилдингу и фитнесу угодила в скандал из-за нарушения режима, а луганская "Заря" проиграла греческому АЕКу в матче Лиги Европы.

Кроме того, Мирча Луческу обратился к Лионелю Месси после матча "Динамо" и "Барселоны".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 5 ноября. Наги читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Луческу обратился с просьбой к Месси после матча с "Барселоной"

Сборную Украины из-за пьянства сняли с самолета по пути на чемпионат мира

"Заря" разгромно проиграла в Лиге Европы

Фанаты "Барселоны" о голкипере "Динамо": выступление Нещерета достойно Зала славы

В США футболист в невероятном прыжке спас команду от гола. Видео

Украинский экс-футболист: патриотизм – не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке

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