Сборную Украины депортируют домой с Евро-2020 по волейболу

Организаторы чемпионата Европы по волейболу среди молодежных команд приняли решение не допустить сборную Украины к матчам финальной стадии из-за выявленного случая заболевания коронавирусом у игрока украинской команды.

Переговоры с Европейской конфедерацией волейбола и правительством Чехии, где проходит Евро, результатов не дали. Сборная Украины должна покинуть страну в течение 24 часов.

"В соответствии с протоколами о состоянии здоровья, установленными местными властями, национальной сборной Украины пришлось отказаться от участия на Евро-2020 U-20, который пройдет в Брно и Куржиме. Это было нелегкое решение, но, учитывая, что здоровье всех, кто связан с турниром, было главным приоритетом, не было другого выбора, кроме как соблюдать очень строгие протоколы для сдерживания дальнейшего распространения нового вируса", - говорится в официальном пресс-релизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпиона Европы по волейболу из России напали с ножом. Инцидент произошел возле отделения банка в Москве.