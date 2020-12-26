Сборную России лишили флага и названия на чемпионате мира по гандболу

Международная федерация гандбола (МФГ) лишила мужскую сборную России флага на предстоящем чемпионате мира, который с 13 по 31 января 2021 года пройдет в Египте.

Также команде запрещено использовать обозначение RUS. Вместо этого можно использовать графический логотип Федерации гандбола России и название "Команда Федерации гандбола России". В официальных документах и трансляциях сборная РФ будет выступать под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation).

"Вопрос с государственным гимном остается открытым. МОК взаимодействует с Олимпийским комитетом России, чтобы прийти к общему решению. Если не удасться найти компромис до начала чемпионата мира, то во время награждения будет звучать гимн МФГ", – говорится на официальном сайте федерации.

Сборная Российской Федерации гандбола начнет свою кампанию в Египте-2021 в группе H, где в спорткомплексе "Борг Аль Араб" встретится с Беларусью, Словенией и Южной Кореей.

Как сообщал OBOZREVATELOBOZREVATELOBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о несоблюдении требований РУСАД.

России под своей символикой запретили участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира.