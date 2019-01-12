Сборную России ''кинули'' из-за скандала с допингом

Российские бобслеисты остались без спонсорской поддержки из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщил глава федерации Александр Зубков.

"Были предприняты действия, чтобы ушли все спонсоры, сейчас у федерации не осталось ни одного из них. Надеюсь, что к федерации все-таки повернутся лицом, потому что спонсорская поддержка - это поддержка в первую очередь спортсменов, специалистов, медицинского персонала", - цитирует президента Федерации бобслея России ТАСС.

Сборная РФ по бобслею на Олимпиаде-2018 Федерация бобслея России

Несмотря на то, что отсутствие спонсоров не скажется на участии российских спортсменов в международных соревнованиях, это может повлиять на результатах.

"Команда выезжает в полном составе, но она лишена дополнительных надбавок, премиальных по окончании сезона", - рассказал о последствиях Зубков.

Александр Зубков ТАСС

Олимпийский комитет России обжаловал решение о признании Зубкова олимпийским чемпионом на территории России. Спортивный арбитражный суд признал главу федерации виновным в нарушении антидопинговых правил. Однако протест ОКР был отклонен Мосгорсудом.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный биатлонист Мартен Фуркад наехал на россиянина Александра Логинова после победы в спринте этапа Кубка мира в Оберхофе. Биатлониста из РФ признали виновным в употреблении запрещенных препаратов и отстранили от участия в соревнованиях с 2014 по 2016 год.

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