Сборная Украины взяла "серебро" на чемпионате мира по хоккею с мячом в России

Мужская сборная Украины по хоккею с мячом заняла второе место в Группе B на чемпионате мира, который прошел в российском Иркутске, уступив в финале венграм.

Наша команда заняла вторую позицию в группе A, одержав 2 победы над Швейцарией (4:1) и Чехией (2:0) при 1 ничьей с Нидерландами (2:2) и 1 поражении с Венгрией (0:2). В плей-офф украинцы по очереди разобрались с Латвией (5:1) и Монголией (3:1). В решающем поединке разыгрывалось повышение в Группу A, но нашей сборной снова не удалось сломить сопротивление венгров, несмотря на ничью 1:1 после первой половины встречи – 1:4.

Сборная Украины по хоккею с мячом KP.ua

Несмотря на поражение в финале, "серебро" стало лучшим достижением для Украины в истории соревнований. Ранее лучшим показателем было третье место в групповом турнире в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею в 2020 году сборная Украины по хоккею продолжит выступать в первом дивизионе.

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