Сборная Украины выиграла "золото" и "бронзу" на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

Михаил Морозов Другие виды спорта 19:53, 27.11.2020 Обновлено: 20:19, 27.11.2020

Сборная Украины выиграла "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы-2020 по художественной гимнастике, который проходит в Киеве с 26 по 29 ноября.

В пятницу, 27 ноября, состоялось решающее выступление в командном зачете, по итогам которого наши спортсменки завоевали первое место, набрав 237,150 баллов. Они опередили сборные Израиля (236,900) и Азербайджана (226,175). При распределении мест учитывались выступления сеньорок в групповых упражнениях и юниорок в индивидуальных видах.

Украинки выиграли "золото" на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике
Укринформ

Кроме того, взрослые украинки стали бронзовыми призерками в многоборье с результатом в 63,700 баллов. На этот раз команды Израиля (67,575) и Азербайджана (66,300) сумели обойти наших соотечественниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о больших трудностях в ходе организации чемпионата Европы-2020 по художественной гимнастике в Киеве.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Выгоняют с вещами на улицу: украинки в Италии оказались на грани выживания из-за COVID-19

На Киевщине похоронили погибшего на Донбассе воина: не дожил день до 31-летия. Фото

Эпидемиолог – политикам: благодаря вашим действиям мы в з*днице, вы привели страну к локдауну

Введение локдауна может свести заболеваемость COVID-19 к нулю, – Степанов

"Слугам народа" платят по $20 тысяч, чтобы они голосовали за бюджет, – Палица