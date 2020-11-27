Сборная Украины выиграла "золото" и "бронзу" на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

Сборная Украины выиграла "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы-2020 по художественной гимнастике, который проходит в Киеве с 26 по 29 ноября.

В пятницу, 27 ноября, состоялось решающее выступление в командном зачете, по итогам которого наши спортсменки завоевали первое место, набрав 237,150 баллов. Они опередили сборные Израиля (236,900) и Азербайджана (226,175). При распределении мест учитывались выступления сеньорок в групповых упражнениях и юниорок в индивидуальных видах.

Украинки выиграли "золото" на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике Укринформ

Кроме того, взрослые украинки стали бронзовыми призерками в многоборье с результатом в 63,700 баллов. На этот раз команды Израиля (67,575) и Азербайджана (66,300) сумели обойти наших соотечественниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о больших трудностях в ходе организации чемпионата Европы-2020 по художественной гимнастике в Киеве.