Сборная Украины на последних секундах ушла от поражения от России в отборе на Евро-2022 по гандболу

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:37, 5.11.2020 Обновлено: 18:51, 5.11.2020

Сборная Украины по гандболу сыграла вничью с командой России в 1-м матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2022.

Встреча на паркете дворца спорта "Уручье" в Минске завершился со счетом 27:27.

Команды начали поединок в равной борьбе, однако под занавес первой половины уверенная игра россиян позволила им создать трехочковое преимущество (16:13).

Ситуация поменялась в середине второго тайма. Грубость гандболистов сборной России стоила им удаления, чем удачно воспользовались украинцы. Подопечные Николая Степанца не только отыграли отставание, но и вышли вперед (20:19).

Судьба встречи решилась на последних минутах. За четыре минуты до конца Украина "горела" 24:26, но наши соотечественники смогли сравнять счет.

Статистика матча
Twitter EHF EURO

Кроме России и Украины в группе 3 будут играют сборные Чехии и Фарерских островов.

Положение команд после 1-го тура

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января, необходимо занять одно из первых двух мест в группе, либо оказаться одной из лучших четырех команд среди занявших третьи места.

Второй матч Украина – Россия пройдет 7 ноября. Начало в 14:00. Ранее был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Степанов пояснил, кто сможет штрафовать украинцев за неношение масок

Два года со смерти Катерины Гандзюк: в Украине прошли акции памяти активистки

"Слуга народа", которого поймали за курением марихуаны, стал депутатом горсовета на Днепропетровщине

"Евробляхеры" перекрыли центр Киева, начались столкновения с полицией

От циничного убийцы до украинского патриота: как итальянские СМИ писали о Маркиве в день его освобождения