Сборная Украины на последних секундах ушла от поражения от России в отборе на Евро-2022 по гандболу

Сборная Украины по гандболу сыграла вничью с командой России в 1-м матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2022.

Встреча на паркете дворца спорта "Уручье" в Минске завершился со счетом 27:27.

Команды начали поединок в равной борьбе, однако под занавес первой половины уверенная игра россиян позволила им создать трехочковое преимущество (16:13).

Ситуация поменялась в середине второго тайма. Грубость гандболистов сборной России стоила им удаления, чем удачно воспользовались украинцы. Подопечные Николая Степанца не только отыграли отставание, но и вышли вперед (20:19).

A sneaky assist from @Ukrainianhandba's Stanislav Zhukov helps them decrease the gap vs @rushandball 🔥 The match remains on the edge in the final stages! #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/M9v5swL7WT