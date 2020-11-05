Сборная Украины на последних секундах ушла от поражения от России в отборе на Евро-2022 по гандболу

Сборная Украины по гандболу сыграла вничью с командой России в 1-м матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2022.

Встреча на паркете дворца спорта "Уручье" в Минске завершился со счетом 27:27.

Команды начали поединок в равной борьбе, однако под занавес первой половины уверенная игра россиян позволила им создать трехочковое преимущество (16:13).

Ситуация поменялась в середине второго тайма. Грубость гандболистов сборной России стоила им удаления, чем удачно воспользовались украинцы. Подопечные Николая Степанца не только отыграли отставание, но и вышли вперед (20:19).

A sneaky assist from @Ukrainianhandba's Stanislav Zhukov helps them decrease the gap vs @rushandball 🔥 The match remains on the edge in the final stages! #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/M9v5swL7WT — EHF EURO (@EHFEURO) November 5, 2020

Судьба встречи решилась на последних минутах. За четыре минуты до конца Украина "горела" 24:26, но наши соотечественники смогли сравнять счет.

Кроме России и Украины в группе 3 будут играют сборные Чехии и Фарерских островов.

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января, необходимо занять одно из первых двух мест в группе, либо оказаться одной из лучших четырех команд среди занявших третьи места.

Второй матч Украина – Россия пройдет 7 ноября. Начало в 14:00. Ранее был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.