Сборная Украины "вынесла" соперника и вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу

Сборная Украины по мини-футболу одержала разгромную победу в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв команду Ганы со счетом 8:0.

Сборная Украины по мини-футболу Федерация мини-футбола Украины

Сборная Украины потрясла соперника быстрыми и яркими атаками уже в дебюте встречи, забив четыре гола в первые восемь минут. Фактически сделав игру, украинцы перешли в режим экономии сил, провели замены. На поле вышли игроки из украинской диаспоры, которые заменяют на турнире тех, кто не сумел получить визы в Австралию. В результате аж 8 голов побывало в воротах Ганы.

В составе Украины забивали: Цой, Харченко (2), Андриенко, Хомин (3), Заец. В 1/4 финала Украина встретится с Венгрией, которая на предыдущей стадии обыграла Колумбию (22:0). Матч Украина - Венгрия состоится 9 октября.

Чемпионат мира по мини-футболу в Австралии проходит с 1-го по 11 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по мини-футболу стартовала на турнире победой, играя при этом без вратаря.

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