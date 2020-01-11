Сборная Украины по гандболу проиграла на последней секунде в историческом матче на Евро-2020

В Вене мужская сборная Украины по гандболу стартовала с обидного поражения на историческом – своем первом за последние 10 лет – чемпионате Европы.

В матче первого тура предварительного этапа украинская сборная на последней секунде упустила ничью в противостоянии с командой Северной Македонии.

Северная Македония обыграла Украину на последней секунде EHF

Подопечные Сергея Бебешко в первой половине встречи позволили македонцам оторваться на расстояние четырех мячей, а на перерыв наши ребята ушли уступая минус 3. В тяжелейшем втором тайме соперники украинцев отрывались в счете и на 5 голов, но за 10 минут до конца игры Владислав Остроушко сравнял результат – 22:22! На последних секундах игры на табло горели ничейные цифры 25:25, но лучший снайпер македонцев Кирилл Лазаров (в его активе 8 голов в этой игре) все же принес своей команде победу.

Северная Македония – Украина 26:25 (13:10)

Украина: Комок, Терехов; Акименко 1, Жук, 3, Козакевич 2, Горига 1, Буйненко, Денисов 1, Гурковский 2, Дорощук, Остроушко 5, Шевелев, Тильте 1, Жуков 5, Ильченко (Н. В.), Чичикало (Н. В.) Главный тренер: Сергей Бебешко.

В другом матче нашей группы Австрия обыграла Чехию со счетом 32:29. В следующий раунд Евро-2020 из группы выйдут две лучшие команды. В воскресенье украинцы встретятся с австрийцами, а македонцы – с чехами.

Отметим, что в финальную часть большого турнира "сине-желтые" пробились впервые с 2010 года. Евро-2020 проходит с 9-го по 26 января в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL,немецкому гандболисту удался самый необычный удар десятилетия.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!