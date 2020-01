Сборная Украины по гандболу проиграла на последней секунде в историческом матче на Евро-2020

В Вене мужская сборная Украины по гандболу стартовала с обидного поражения на историческом – своем первом за последние 10 лет – чемпионате Европы.

В матче первого тура предварительного этапа украинская сборная на последней секунде упустила ничью в противостоянии с командой Северной Македонии.

Подопечные Сергея Бебешко в первой половине встречи позволили македонцам оторваться на расстояние четырех мячей, а на перерыв наши ребята ушли уступая минус 3. В тяжелейшем втором тайме соперники украинцев отрывались в счете и на 5 голов, но за 10 минут до конца игры Владислав Остроушко сравнял результат – 22:22! На последних секундах игры на табло горели ничейные цифры 25:25, но лучший снайпер македонцев Кирилл Лазаров (в его активе 8 голов в этой игре) все же принес своей команде победу.

.@Ukrainianhandba 🇺🇦 have roared back into this match! It's not over ... #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/1ps1kapkIB