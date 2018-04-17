Сборная Украины отправляется в Россию на чемпионат Европы по борьбе

Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение отправить украинских борцов на чемпионат Европы, который пройдет с 29 апреля по 7 мая в российском Каспийске.

"С целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с несгибаемыми принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW, мы обновляем заявку Ассоциации спортивной борьбы Украины на участие в чемпионате Европы 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации.

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Чтобы определить, кто готов участвовать и принять ответственность среди борцов и тренеров проведут опрос. Также ассоциация окажет финансовую и организационную помощь

Тем спортсменам, которые выполнили план подготовки к соревнованиями и лично обратились с готовностью представить Украину на турнире Ассоциация окажет финансовую и организационную помощь.

Напомним, что 14 марта министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России.