Сборная России установила позорный антирекорд КМ, проиграв со счетом 0:61

Сборная России по регби установила позорный антирекорд на Кубке мира-2019. Россияне стали первой командой в истории чемпионатов мира, проигравшей всухую два матча подряд.

Об этом сообщается в "твиттере" Gracenote Live.

Шотландия - Россия - 61:0 Ирие Хироюки

9 октября Россия уступила команде Шотландии со счетом 0:61. Это поражение стало четвертым кряду для российской сборной в турнире. После этого команда под руководством валлийского тренера Лина Джонса прекратила борьбу на КМ-2019.

Новости Сборная России опозорилась на турнире в Москве

Отметим, что в 1-м туре россияне проиграли хозяевам соревнований - Японии - со счетом 10:30. Во 2-м они уступили команде Самоа - 9:34. А в 3-м туре Россию разгромила сборная Ирландии - 35:0. Таким образом, россияне не сумели выиграть ни одного матча в группе и завершили выступление на Кубке мира.

Кубок мира по регби проходит раз в четыре года. В 2015 году титул выиграла сборная Новой Зеландии. Россияне пробились на КМ во второй раз в истории, но не выиграли ни одного матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футбольный клуб жестко опозорился в Лиге Европы, установив антирекорд.

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