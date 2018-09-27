Сборная России опозорилась на чемпионате мира

Мужская сборная России по волейболу проиграла в Финале шести и вылетела с чемпионата мира. В важнейшей схватке россиян разгромила команда США (0-3).

РФ в двух матчах в группе I набрала 1 очко и потеряли шансы на выход в плей-офф. Американцы разыграют первое место в группе с Бразилией. Всего на турнире российская команда потерпела 4 поражения – дважды от сборной США, от Сербии и Бразилии.

В этом году Россия одержала победу в Лиге наций, в 2017-м году завоевала "золото" чемпионата Европы.

Российские болельщики назвали игру своей команды "ужасной".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, футболист сборной России поплатился за измены и пьянство.