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Сборная России опозорилась на чемпионате мира

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Мужская сборная России по волейболу проиграла в Финале шести и вылетела с чемпионата мира. В важнейшей схватке россиян разгромила команда США (0-3).

РФ в двух матчах в группе I набрала 1 очко и потеряли шансы на выход в плей-офф. Американцы разыграют первое место в группе с Бразилией. Всего на турнире российская команда потерпела 4 поражения – дважды от сборной США, от Сербии и Бразилии.

В этом году Россия одержала победу в Лиге наций, в 2017-м году завоевала "золото" чемпионата Европы.

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Сборная России опозорилась на чемпионате мира
Сборная России опозорилась на чемпионате мира
Сборная России опозорилась на чемпионате мира
Сборная России опозорилась на чемпионате мира

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, футболист сборной России поплатился за измены и пьянство.

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по волейболу" на OBOZREVATEL.

Темы
чемпионат мира по волейболуВолейбол
Место
ИталияТурин
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А как сыграла на ЧМ украинская команда? Видимо разгромив всех соперников вышла в финал?
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ефимов владимир
ефимов владимир
А хахлы играли? А то я в волейболе не силен.
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Silver Fox
Silver Fox
А сборной усраины нет? Как обычно, в общем...
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