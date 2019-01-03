МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

''Самый жуткий в истории'': определен лучший нокаут года в UFC

2.3тЧитать материал на украинском

Спортивный портал MMA Fighting определился с лучшим нокаутом 2018 года в смешанных единоборствах. Редакция авторитетнейшего ресурса о UFC остановила выбор на турнире Fight Night 139.

В главном поединке вечера мексиканец Яира Родригес 10 ноября нокаутировал корейского бойца Чан Сон Джона.

На последних секундах поединка Джон пошел в атаку, в то время как Родригес, уворачиваясь от его ударов, согнулся пополам. Внезапно он нанес удар локтем и отправил соперника в нокаут.

"Какой, мать его, невероятный бой! Респект "Корейскому Зомби" и Яиру. Самый жуткий нокаут, который я когда-либо видел", — написал тогда у себя в Instagram президент UFC Дэйна Уайт.

Новости
Знаменитый боец UFC нокаутом победил в чемпионском бою

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском легчайшем дивизионе Аманда Нуньес с рекордом победила чемпионку UFC в полулегкой весовой категории Кристину "Сайберг" Джустино.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги