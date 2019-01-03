''Самый жуткий в истории'': определен лучший нокаут года в UFC

Спортивный портал MMA Fighting определился с лучшим нокаутом 2018 года в смешанных единоборствах. Редакция авторитетнейшего ресурса о UFC остановила выбор на турнире Fight Night 139.

В главном поединке вечера мексиканец Яира Родригес 10 ноября нокаутировал корейского бойца Чан Сон Джона.

На последних секундах поединка Джон пошел в атаку, в то время как Родригес, уворачиваясь от его ударов, согнулся пополам. Внезапно он нанес удар локтем и отправил соперника в нокаут.

"Какой, мать его, невероятный бой! Респект "Корейскому Зомби" и Яиру. Самый жуткий нокаут, который я когда-либо видел", — написал тогда у себя в Instagram президент UFC Дэйна Уайт.

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