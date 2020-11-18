Самый высокий бодибилдер мира раскрыл свою необычную диету

Профессиональный бодибилдер Джейми Кристиан-Джохал по прозвищу "Гигант" ест семь раз в день, потребляя 6,4 тысяч калорий, что в три раза превышает норму.

В интервью изданию The Sun он раскрыл продукты, которые входят в его ежедневную диету. Полностью список блюд, которые съедает бодибилдер выглядит следующим образом:

Первый прием пищи: овсянка, банан, миндальное масло, сухой белок;

Второй прием пищи: индюшиная грудинка с пастой;

Третий прием пищи: рисовая каша и сухой белок;

Четвертый прием пищи: рисовые хлопья, джем и банан;

Пятый прием пищи: бургеры с мясным фаршем и картошка фри в духовке;

Шестой прием пищи: паста с лососем;

Седьмой прием пищи: высокоуглеводный коктейль.

Кристиан-Джохал также признался, что всегда открыт к экспериментам.

"Этим утром я ел омлет, но не мог решить, что мне положить сверху. Поэтому одну сторону я полил кетчупом и горчицей, а вторую – темным шоколадом", – рассказал Гигант.

Он является самым высоким профессиональным бодибилдером в мире. Его рост составляет 196 см, а вес – около 136 кг.

Джейми Кристиан-Джохал и его избранница Instagram Джейми Кристиана-Джохала

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