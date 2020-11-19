Самый высокий бодибилдер мира раскрыл свою необычную диету
Профессиональный бодибилдер Джейми Кристиан-Джохал по прозвищу "Гигант" ест семь раз в день, потребляя 6,4 тысяч калорий, что в три раза превышает норму.
В интервью изданию The Sun он раскрыл продукты, которые входят в его ежедневную диету. Полностью список блюд, которые съедает бодибилдер выглядит следующим образом:
Первый прием пищи: овсянка, банан, миндальное масло, сухой белок;
Второй прием пищи: индюшиная грудинка с пастой;
Третий прием пищи: рисовая каша и сухой белок;
Четвертый прием пищи: рисовые хлопья, джем и банан;
Пятый прием пищи: бургеры с мясным фаршем и картошка фри в духовке;
Шестой прием пищи: паста с лососем;
Седьмой прием пищи: высокоуглеводный коктейль.
Кристиан-Джохал также признался, что всегда открыт к экспериментам.
"Этим утром я ел омлет, но не мог решить, что мне положить сверху. Поэтому одну сторону я полил кетчупом и горчицей, а вторую – темным шоколадом", – рассказал Гигант.
Он является самым высоким профессиональным бодибилдером в мире. Его рост составляет 196 см, а вес – около 136 кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии бодибилдер поправился до 317 кг и оказался в инвалидном кресле.