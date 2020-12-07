Самый сильный человек мира о войне на Донбассе: там уже давно не АТО

Украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты в 2020 году, заявил, что то, что происходит на Донбассе, уже давно не является антитеррористической операцией (АТО).

В интервью на YouTube-канале "Сила спорта" он также отметил, что Крым бесспорно является украинским. Наш соотечественник рассказал, что отказался от соревнований на территории России из-за напряженной политической обстановки между странами.

"Крым украинский, конечно. Он только украинский, тут не может возникать никаких вопросов. На Донбассе идет война, там давным-давно, с моей точки зрения, не проходит АТО, как это называют. Там действительно есть война и российские военнослужащие. Меня уже пригласили на Siberian Power Show в России, и я сказал, что не могу поехать ни в коем случае. Сейчас я этого не хочу. Когда закончится война, и мы будем видеть политические настроения между странами, тогда мы сможем об этом поговорить", – высказал свое мнение Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей с рекордом завоевал титул самого сильного человека мира.