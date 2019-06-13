Самая красивая киберспортсменка России умерла нелепой смертью

Лилия Новикова, которую называют "самым сексуальным игроком в покер" в России, была найдена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Лилия Новикова Instagram

Как сообщает The Daily Mail, родители девушки забеспокоились, после того, как она перестала отвечать на звонки. 26-летняя девушка была одна дома, а ее тело было обнаружено на полу ванной. По предварительным данным Новикову заряжала свой телефон или другой гаджет, принимая водные процедуры, и ее убил электрический ток.

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Девушка была высококлассным инженером. , получив высшее математическое образование и высшее инженерное образование в одном из престижных российских вузов, она отказалась от предложений по работе в ведущих промышленных компаниях страны и вместо этого стала профессиональной звездой покера.

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия принимала участие как в обычных, так и онлайн-турнирах. Она также вела собственные web-каналы по игре в покер. У нее был заключен контракт с интернет-порталом по покеру PokerStars. Она также проводила в cети мастер-классы для начинающих.

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

Лилия Новикова Instagram

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