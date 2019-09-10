С рекордом! Украина сделала золотой дубль на легкоатлетическом турнире

Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли первые два места в легкоатлетическом матче Европа – США, который прошел в Минске (Беларусь).
Левченко взяла "золото", прыгнув на 2,02. 21-летняя киевлянка на 4 см опередила свою соотечественницу. Для Юлии эта высота стала рекордом карьеры и третьим результатом сезона в мире.
Третье место заняла знаменитая россиянка Мария Ласицкене, представляющая команду авторизованных независимых атлетов (АНА).
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на финальном этапе "Бриллиантовой лиги".
12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.
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