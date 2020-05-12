"С пользой для тела": украинские чемпионы рассказали о карантине проекту "Breakfast with Champions" от ТМ Parimatch

8 мая в рамках проекта "Breakfast with Champions" от ТМ Parimatch состоялась онлайн-конференция с вице-чемпионкой мира по легкой атлетике Мариной Бех-Романчук и олимпийским чемпионом по гимнастике Олегом Верняевым.

Во время конференции спортсмены пообщались с известным спортивным комментатором Александром Гливинским, а так же ответили на вопросы болельщиков и представителей средств массовой информации.

Марина и Олег рассказали о непростом периоде для каждого спортсмена и как повлияли карантин на их жизнь, о том, как они держат себя в соревновательных кондициях в домашних условиях и поделились впечатлениями о переносе главного спортивного события четырехлетия – Олимпийских Игр на июнь 2021 года.

"Физическая форма очень важна в любом случае для спортсмена. Если сейчас найти возможность поддерживать её, то возвращаться к тренировкам будет гораздо проще. Лично я первые две недели вообще ничего не делал и отдыхал, но потом организм потребовал привычные физические нагрузки и сейчас я стараюсь проводить это время с пользой для своего тела. Для гимнастов очень трудно возвращать себе физические кондиции, но условия сейчас для всех одинаковые, поэтому все точно будет хорошо", – рассказал о своем карантинный опыт олимпийский чемпион 2016 Олег Верняев.

Также спортсмен поделился интересными фактами о подготовке к следующим Олимпийским играм и своим отношением к их переносу на 2021, рассказал когда вернутся соревнования международного уровня по гимнастике и оценил потенциал наших молодых спортсменов, которые смогут достойно представлять Украину на предстоящих соревнованиях.

Своими впечатлениями от текущих событий в мире спорта поделилась вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук: "Я очень рассчитывала на предыдущую Олимпиаду, ведь у меня на нее были свои задачи. Кроме спорта еще есть семья, которой также очень важно уделять свое время. Карантин конечно повлиял на все планы, поэтому приходится подстраиваться. Но я надеюсь, что все соревнования скоро вернутся на спортивные арены, а Олимпийские игры пройдут в определенные сроки 2021, ведь каждый спортсмен утомительно работает для получения олимпийской медали".

Кроме этого, украинская легкоатлетка рассказала о своих предпочтениях в индивидуальных видах спорта и возможности выступать в других видах спортивной атлетики, а также рассказала о том, откуда брать новые технические навыки и вдохновение на достижение спортивных вершин.

"Конечно представители индивидуальных видов спорта отличаются от командных, даже в плане общения. От Parimatch хочу Вас поблагодарить за то, что нашли возможность пообщаться и ответить на вопросы наших зрителей. Наш бренд на протяжении многих лет поддерживает украинский спорт, и мы понимаем, что встречи с такими спортсменами – это прекрасный пример для нашей молодежи в контексте примера для подражания и достижения как спортивных, так и жизненных целей", –отметил представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

Breakfast with Champions – проект TM Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты и болельщики имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта. Гостями проекта стали Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Юрий Чебан, Александр Абраменко, Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Караваев и многие другие.