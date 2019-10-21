С колена в голову: бразильский боец ММА едва не убил соперника жесточайшим ударом - видео

Бразилец Йонас Билариньо по прозвищу Скорость вернулся в MMA после трехлетнего отсутствия и одержал досрочную победу над Джуниором Дуарте на турнире Future FC 9 в Сан-Паулу.

29-летний Билариньо нокаутировал 28-летнего Дуарте шальным ударом коленом в прыжке на пятой минуте поединка, сообщает "Спорт-Экспресс".

After 3 years away, Jonas "Speed" Bilharinho returns to the cage landing one of the craziest flying knees of the year. Wait for it. #FutureMMA9 pic.twitter.com/s0RLS62t9A — caposa (@Grabaka_Hitman) 20 октября 2019 г.

Бой прошел в полулегком весе (до 65,8 килограмма). Теперь на счету Билариньо семь побед, одно поражение и одна ничья. У Дуарте девять побед, три поражения и одна ничья.

Стоит отметить, что Билариньо известен тем, что в 2015 году был спарринг-партнером бывшего чемпиона UFC в полулегком весе Жозе Алдо, когда тот готовился к бою с Конором МакГрегором. Он случайно сломал Алдо ребро, из-за чего поединок бразильца с МакГрегором был перенесен с июля на декабрь 2015-го. В результате Алдо проиграл ирландцу нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский боец Даниэль Пинедажестоким нокаутом вырубил небитого россиянина Мовлида Хайбулаев за 29 секунд на турнире ММА в Лас-Вегасе.

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