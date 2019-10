С колена в голову: бразильский боец ММА едва не убил соперника жесточайшим ударом - видео

Бразилец Йонас Билариньо по прозвищу Скорость вернулся в MMA после трехлетнего отсутствия и одержал досрочную победу над Джуниором Дуарте на турнире Future FC 9 в Сан-Паулу.

29-летний Билариньо нокаутировал 28-летнего Дуарте шальным ударом коленом в прыжке на пятой минуте поединка, сообщает "Спорт-Экспресс".

After 3 years away, Jonas "Speed" Bilharinho returns to the cage landing one of the craziest flying knees of the year. Wait for it. #FutureMMA9 pic.twitter.com/s0RLS62t9A