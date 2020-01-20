"С Кивой махался?" Пользователи высмеяли Беленюка за "бандитский" имидж в Раде

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк появился на работе в не совсем представительном образе.

Над левым глазом нардепа был наклеен пластырь, скрывающий рассечение. Имидж гармонично дополнялся спортивным костюмом, которому Жан отдал предпочтение вместо делового.

Беленюк иронично подписал фото на своей странице в Instagram: "Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности".

Пользователи сети не заставили себя ждать с колкими комментариями. Так, пост прокомментировал депутат от "Слуги народа", блогер Александр Куницкий: "Будешь знать, как ко мне лезть". На что получил ответ от Беленюка: "Отсяду от тебя в другое крыло Рады".

Другие юзеры также посоревновались в чувстве юмора: "Это ты с Кивой махался?", "Это Виноградарь, детка", "Не успел стать депутатом, так уже пропустил".

Нашлись и те, кто раскритиковал Жана за выбор одежды для офиса –интересно, что этот день у нардепов был посвящен работе с избирателями. "Блин, ну рубашку что ль прикупите. Будет получше для официальных приемов", "Амбассадор NB все дела, но можно бы и классический костюмчик носить на работу", – высказали точку зрения пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк рассказал о своем возможном переходе в UFC.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!