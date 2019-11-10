Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев добыл яркую победу на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

В поединке полутяжелого веса 27-летний уроженец Махачкалы нокаутировал чемпиона африканской топ-организации Extreme Fighting Championoship (EFC) Далчу Лунгиамбулу.

В начале третьего раунда Анкалаев разорвал дистанцию и выбросил фронткик, который страшно прилетел в челюсть африканцу. Удар был настолько сильный, что едва не сломал ему шею.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою вечера российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов по очкам победил американца Келвина Каттара.

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