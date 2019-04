Розовые трусики: российская чемпионка устроила жаркие танцы на льду – яркое видео

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева показала выступление в вызывающем наряде на шоу Ice Fantasia в Южной Корее.

19-летняя чемпионка мира и Европы вышла на лед в розовом обтягивающем костюме из латекса, который ранее сравнили с порнографическим. Евгения исполнила номер на песню американской певицы Арианы Гранде "7 rings".

Россиянка своим выступлением поразила зрителей на трибунах и любителей фигурного катания. Особенно Медведева покорила мужскую часть аудиторию, выполняя некоторые трюки, во время которых можно увидеть нижнее белье спортсменки.

Предлагаем вашему вниманию видео эффектного шоу от россиянки в Южной Кореи.

I mean... just look at her 💕@JannyMedvedeva @ArianaGrande you have to see this! pic.twitter.com/ac9kevPurk