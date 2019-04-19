ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Розовые трусики: российская чемпионка устроила жаркие танцы на льду – яркое видео

3.1тЧитать материал на украинском

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева показала выступление в вызывающем наряде на шоу Ice Fantasia в Южной Корее.

19-летняя чемпионка мира и Европы вышла на лед в розовом обтягивающем костюме из латекса, который ранее сравнили с порнографическим. Евгения исполнила номер на песню американской певицы Арианы Гранде "7 rings".

Розовые трусики: российская чемпионка устроила жаркие танцы на льду – яркое видео

кадр из видео

Новости
Украинская чемпионка поразила сеть роскошной фигурой в купальнике

Россиянка своим выступлением поразила зрителей на трибунах и любителей фигурного катания. Особенно Медведева покорила мужскую часть аудиторию, выполняя некоторые трюки, во время которых можно увидеть нижнее белье спортсменки.

Предлагаем вашему вниманию видео эффектного шоу от россиянки в Южной Кореи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения Медведева вызвала настоящий переполох в сети, опубликовав вызывающее фото в эротическом наряде.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Тема
фигурное катание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения