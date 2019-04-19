Розовые трусики: российская чемпионка устроила жаркие танцы на льду – яркое видео

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева показала выступление в вызывающем наряде на шоу Ice Fantasia в Южной Корее.
19-летняя чемпионка мира и Европы вышла на лед в розовом обтягивающем костюме из латекса, который ранее сравнили с порнографическим. Евгения исполнила номер на песню американской певицы Арианы Гранде "7 rings".
кадр из видео
Россиянка своим выступлением поразила зрителей на трибунах и любителей фигурного катания. Особенно Медведева покорила мужскую часть аудиторию, выполняя некоторые трюки, во время которых можно увидеть нижнее белье спортсменки.
Предлагаем вашему вниманию видео эффектного шоу от россиянки в Южной Кореи.
I mean... just look at her 💕@JannyMedvedeva @ArianaGrande you have to see this! pic.twitter.com/ac9kevPurk— Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019
Part 2 pic.twitter.com/BS897UHzNh— Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019
💍✨💗#EvgeniaMedvedeva @ArianaGrande #7RINGS #IceFantasia2019 pic.twitter.com/kxEzhKzxan— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) April 19, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения Медведева вызвала настоящий переполох в сети, опубликовав вызывающее фото в эротическом наряде.
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