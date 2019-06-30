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РосТВ не удалось заглушить гимн Украины на Европейских играх - видеофакт

11.7тЧитать материал на украинском

Во время трансляции церемонии награждения украинского боксера Александра Хижняка на II Европейских играх в Минске на российском телеканале "Матч! Боец" неожиданно пропала картинка.

На середине гимна Украины в эфир попала совершенно другая трансляция. Через некоторое время показ нашего чемпиона возобновился, но с существенными помехами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Напомним, что Хижняк в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг со счетом 5:0 победил итальянца Сальваторе Кавалларо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выиграла боксерский турнир на Европейских играх.

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Тема
Европейские игры 2019
Персона
Александр Хижняк
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