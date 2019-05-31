Россию выгнали из международной спортивной организации

Россия потеряла место в Международном арбитражном совете по спорту (ICAS) – высшем руководящем органе Спортивного арбитражного суда (CAS).

По итогам выборов был сформирован новый совет, куда вошли 20 человек, представляющие Международный олимпийский комитет (МОК), Ассоциации национальных олимпийских комитетов и международные ассоциации летних и зимних федераций по олимпийским видам спорта, пишет "Спорт-Экспресс".

В этом красивом здание вершат спортивные судьбы

Совет занимается формированием и утверждением Списка арбитров CAS, принятием и изменением Кодекса международного спортивного арбитража, а также обеспечением финансовой, организационной и правовой основы деятельности институционного арбитража.

Ранее в течении 5 лет в ICAS входила представитель Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.

Штаб-квартира CAS находится в швейцарском городе Лозанна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно отстранил российских тренеров по легкой атлетике Алексея Мельникова и Владимира Казарина. Оба навсегда дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

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