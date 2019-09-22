Россию могут не пустить на Олимпиаду-2020: названа причина

Сборную России могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые с 24 июля по 9 августа пройдут в Токио.

Как сообщает британское издание The Telegraph, со ссылкой на свои источники. это связано с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. Отмечается, что в течение двух следующих месяцев могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

"Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020", — говорится в статье.

Напомним, что в июле этого года РФ получила официальное приглашение выступить на соревнованиях в Токио без каких-либо ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за допинговых махинаций после Олимпийских игр-2014 в Сочи Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2018 года WADA восстановило Россию в правах, выдвинув условие, что не позднее 1 января 2019 года организация должна была предоставить доступ экспертам к базам данных о результатах допинг-проб российских спортсменов.

Если WADA повторно исключит РУСАДА, это может лишить Россию права принимать участие в международных турнирах, в частности, чемпионате Европы по футболу, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также первенствах мира и континента по хоккею.

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