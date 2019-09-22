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22 сентября • обновлено в 12:02
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Россию могут не пустить на Олимпиаду-2020: названа причина

1.8т Читать материал на украинском

Сборную России могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые с 24 июля по 9 августа пройдут в Токио.

Россию могут не пустить на Олимпиаду-2020: названа причина

Как сообщает британское издание The Telegraph, со ссылкой на свои источники. это связано с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. Отмечается, что в течение двух следующих месяцев могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

"Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020", — говорится в статье.

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Напомним, что в июле этого года РФ получила официальное приглашение выступить на соревнованиях в Токио без каких-либо ограничений.

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Тема
Олимпиада-2020
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да и чёрт с нею...Сборище наркоманов))))))))))))))))))))))) На Олимпиаде ненаркоманов нет...потому что там нет шахмат.
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