Россиянка едва не убилась во время подготовки к открытию юношеской Олимпиады

35-летняя конькобежка из России получила тяжелые травмы после падения на лед с пятиметровой высоты в рамках подготовки к церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады.

Как сообщает агентство The Sun, россиянка, проживающая в Германии, потеряла равновесие, когда ее подняли к перекрытию хоккейного стадиона в Лозанне с помощью троса.

Арена, на которой произошел инцидент Le Nouvelliste

"Система не вышла из строя. Это конькобежка не сумела удержать равновесие", – заявила представитель полиции Лозанны Оливия Кутруццола.

Стоит отметить, что подготовка к церемонии открытия возобновилась после одного дня паузы. Олимпиада начинается в четверг, 9 января, на той же арене, несмотря на инцидент с россиянкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила серьезнейшие травмы на международных соревнованиях в латвийской Риге.

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