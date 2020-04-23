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23 апреля • обновлено в 21:44
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Россиянин Шлеменко победил "гильотиной" бывшего бойца UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион мира по современному панкратиону Александр Шлеменко победил американца Дэвида Бранча в главном бою турнира RCC 7.

Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием "гильотина". 38-летний Бранч был вынужден сдаться.

Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере. Американец — бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец MMA Кливленд Маклин победил соотечественника Десмонда Мура жестоким нокаутом на турнире Titan FC 59.

Бой продлился всего минуту. Судья сразу же остановил бой после того, как Маклин засадил Мура коленом в подбородок, отправив его в тяжелейший нокаут. Последний после пропущенного удара потерял сознание, а его тело начало биться в конвульсиях.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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