Россияне затравили Исинбаеву

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram раскритиковала блогеров и нарвалась на серьезную ответную критику.
"Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры? Таковыми являются девушки, большинство из которых "пустые" внутри, имеющие искусственную внешность. И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь?" — задалась вопросом она.
Всем отличного дня и настроения! 🤗😍 ⠀ Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем. Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых "пустые" внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь? 🤔 ⠀ Вы знаете ответ, дорогие мои подписчики? 🙄 Я лично в замешательстве... ⠀ Жду ваших комментариев 🤗 ⠀ I wish you all a wonderful day and good mood my dear! 🤗😍 ⠀ Being at meetings we, Olympic Champions, people who have achieved world recognition and respect, often discuss. Why are we not opinion leaders, why are we not so-called influencers? And why are these girls, most of whom are "empty" inside, having an artificial appearance? And why do they have a greater impact on young people? 🤔 ⠀ Do you know the answer, my dear subscribers? 🙄 I'm personally confused... ⠀ Waiting for your comments 🤗
Многие юзеры не согласились со спортсменкой. "Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься, там вы можете быть инфлюинсерами", ""Пустышки" они для вас. А для других людей они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея", "Да потому что толку от вас, когда людям херово живется", — стали писать ей юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева 2 года назад вступила в Putin Team. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта, вызвав омерзение в соцсетях
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