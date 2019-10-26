Россияне затравили Исинбаеву

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram раскритиковала блогеров и нарвалась на серьезную ответную критику.

"Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры? Таковыми являются девушки, большинство из которых "пустые" внутри, имеющие искусственную внешность. И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь?" — задалась вопросом она.

Многие юзеры не согласились со спортсменкой. "Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься, там вы можете быть инфлюинсерами", ""Пустышки" они для вас. А для других людей они идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея", "Да потому что толку от вас, когда людям херово живется", — стали писать ей юзеры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева 2 года назад вступила в Putin Team. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта, вызвав омерзение в соцсетях

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