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Россия забила самый курьезный автогол в истории в финале Олимпиады

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Сборная России по футзалу проиграла Бразилии со счетом 4:1 в финале Юношеской Олимпиады-2018, которая проходила в аргентинском Буэнос-Айресе. Россиянин Даниил Карпюк забил курьезный автогол в дебюте встречи.

На второй минуте матча игрок сборной России в нескольких метрах от своих ворот пытался пробить в соперника, чтобы от того мяч вышел в аут, однако вместо этого жутко промахнулся, записав на себя первый гол бразильской команды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завоевала пять золотых медалей на Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе. Награды высшей пробы нашей команде принесли фехтовальщица Екатерина Черний, гребец Иван Тищенко, а также легкоатлеты Валерия Иваненко, Ярослава Магучих и Михаил Кохан.

Читайте все новости по теме "Юношеская Олимпиада" на OBOZREVATEL.

Тема
Юношеская Олимпиада
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