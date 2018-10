Россия забила самый курьезный автогол в истории в финале Олимпиады

Сборная России по футзалу проиграла Бразилии со счетом 4:1 в финале Юношеской Олимпиады-2018, которая проходила в аргентинском Буэнос-Айресе. Россиянин Даниил Карпюк забил курьезный автогол в дебюте встречи.

На второй минуте матча игрок сборной России в нескольких метрах от своих ворот пытался пробить в соперника, чтобы от того мяч вышел в аут, однако вместо этого жутко промахнулся, записав на себя первый гол бразильской команды.

Brazil take the early lead on a Russian own-goal in the men's #Futsal final.



See the game live: 👉 https://t.co/vfUYIV4Qc8 pic.twitter.com/PDrAmYnLP8