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23 марта • обновлено в 16:49
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Россия выступила с официальным заявлением по Олимпиаде-2020

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Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением относительно пандемии коронавируса накануне Олимпиады-2020, призвав другие страны отказаться от паники в вопросе проведения Игр.

"Олимпийский комитет России регулярно проводит необходимые консультации с партнерами по олимпийскому движению и готов делиться опытом взаимодействия в кризисных ситуациях. Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений.

Россия выступила с официальным заявлением по Олимпиаде-2020

Паника – худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать все зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в Токио", – говорится в заявлении.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об отказе участвовать в Олимпийских играх в случае, если они пройдут в запланированные сроки, объявили Канада и Австралия.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Олимпиада-2020
Место
Россия
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а їх великоскрепних ніхто і не питає їх відсторонено від участі там і без них розберуться що робити хай сидять на своїх болотах мовчки і сопуть в дві дирки.
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