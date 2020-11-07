Сборная Украины с боем проиграла России в отборе чемпионата Европы по гандболу-2022

Сборная Украины по гандболу проиграла команде России в 2-м матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2022.

Встреча на паркете дворца спорта "Уручье" в Минске завершился со счетом 28:30.

Наши соотечественники лидировали лишь в начале тайма. Начиная с 3-й минуты россияне вышли вперед. По ходу первой половины их преимущество достигало 3 пунктов. Украинцы несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но безупречно играл голкипер РФ.

Во втором тайме подопечные Николая Степанца пропустили рывок соперника 2:6, что и стало определяющим фактором негативного результата. Под конец встречи наши соотечественники сократили отставание, но вырвать победу не смогли.

Кроме России и Украины в группе 3 будут играть сборные Чехии и Фарерских островов.

Положение команд

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января, необходимо занять одно из первых двух мест в группе, либо оказаться одной из лучших четырех команд среди занявших третьи места.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими сборными прошла 5 ноября и завершилась вничью 27:27.