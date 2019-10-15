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15 октября • обновлено в 19:58
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Россия призналась в подмене допинг-проб

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал факт подмены нескольких допинг-проб российских спортсменов, анализ которых проводит экспертная группа WADA.

Юрий Ганус

Юрий Ганус

На конференции в Колорадо глава РУСАДА подтвердил, что база данных московской лаборатории претерпела изменения, и, по словам чиновника, этот процесс был осуществлен с целью "защитить репутацию бывших звездных российских спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России".

По данным The New York Times, всего работники московской лаборатории изменили результаты нескольких тысяч допинг-проб.

Новости
Допинг-скандал с Россией: WADA сделало важное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, у WADA возникли подозрения в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. Председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. России был дан трехнедельный срок, чтобы ответить на поставленные вопросы. .

Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Северная Мельдония рулит!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Отечество (чиновники) превыше всего! Цель оправдывает средства, тем более, что за это хорошо платят.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Работники московской лаборатории изменили результаты нескольких тысяч допинг-проб, всего-то ? Какая досада !
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