Россия призналась в подмене допинг-проб

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал факт подмены нескольких допинг-проб российских спортсменов, анализ которых проводит экспертная группа WADA.

Юрий Ганус

На конференции в Колорадо глава РУСАДА подтвердил, что база данных московской лаборатории претерпела изменения, и, по словам чиновника, этот процесс был осуществлен с целью "защитить репутацию бывших звездных российских спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России".

По данным The New York Times, всего работники московской лаборатории изменили результаты нескольких тысяч допинг-проб.

Как сообщал OBOZREVATEL, у WADA возникли подозрения в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. Председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. России был дан трехнедельный срок, чтобы ответить на поставленные вопросы. .

Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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