Россия помешала украинцу дебютировать в UFC

Украинский боец Роман Долидзе не сможет дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 20 апреля в России. У нашего спортсмена возникли проблемы с получением визы в РФ.

Украинец подписал контракт с UFC на четыре боя. Первым соперником Долидзе должен был стать россиянин Гаджимурад Антигулов. Украинец собирался провести бой в Санкт-Петербурге, однако недавно получил неприятные известия.

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Роман Долидзе instagram.com/romandolidze

"Несколько дней назад со мной связались представители UFC, сказали, что у меня проблемы с визой в Российскую Федерацию, поэтому бой отменился. Антигулову я желаю удачи в предстоящем бою. Для меня планируется следующий бой опять же в апреле, только уже в Соединенных Штатах. Поэтому я поехал тренироваться", - опубликовал видеообращение Долидзе на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга. Боец дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре прошлого года.

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