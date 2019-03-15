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Россия помешала украинцу дебютировать в UFC

1.2тЧитать материал на украинском

Украинский боец Роман Долидзе не сможет дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 20 апреля в России. У нашего спортсмена возникли проблемы с получением визы в РФ.

Украинец подписал контракт с UFC на четыре боя. Первым соперником Долидзе должен был стать россиянин Гаджимурад Антигулов. Украинец собирался провести бой в Санкт-Петербурге, однако недавно получил неприятные известия.

Новости
Непобедимый украинский боец ММА эффектно одолел титулованного ветерана

Роман Долидзе

Роман Долидзе

instagram.com/romandolidze

"Несколько дней назад со мной связались представители UFC, сказали, что у меня проблемы с визой в Российскую Федерацию, поэтому бой отменился. Антигулову я желаю удачи в предстоящем бою. Для меня планируется следующий бой опять же в апреле, только уже в Соединенных Штатах. Поэтому я поехал тренироваться", - опубликовал видеообращение Долидзе на своей странице в Instagram.

საღამო მშვიდობისა. ვიზის მიღების პრობლემების გამო ბრძოლა გაუქმდა. შემდეგი ბრძოლა ისევ აპრილში იგეგმება. - Добрый вечер. Бой отменен по причине сложностей с получением визы в Россию. Следующий бой планируеться опять же в апреле в США. - Fight cancelled due to visa issues with the Russian Federation. Still planning on an April UFC debut but in the US. #RDsport #UFC #JacksonWink #WWFC

Публикация от Roman Dolidze (@romandolidze)

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга. Боец дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре прошлого года.

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UFCMMA
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так всё шикарно, цапьё, жги дальше, вас вышвырнули из всех цивилизованных институтов, так-шо лмняйте накуй, боксируйте с белками...
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