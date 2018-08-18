"Россия - оккупант": борцов требуют наказать за флаг РФ

Члены молодежного движения "Моя страна оккупирована" провели пикет в Тбилиси у здания Федерации борьбы Грузии, требуя наказания грузинских спортсменов, которые сфотографировались с российскими борцами в майках цветов флага России и портретом главного тренера сборной России Джамболата Тедеева.

Грузинские борцы PalitraNews

Фото сначала попало в социальные сети, а потом в СМИ Грузии, вызвав гневные отклики. Главный тренер сборной Грузии отметил, что снимок сделан в Дагестане на чемпионате Европы, а майки грузинскими спортсменами были надеты по просьбе организаторов.

Активисты пришли к зданию в майках, на которых написано "Россия — оккупант", они скандировали оскорбительные лозунги в адрес российского руководства и расклеивали стикеры антироссийского содержания, сообщает газета "Взгляд"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России обезумевшая бабушка ворвалась на ринг во время соревнований по вольной борьбе и избила соперника внука.