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"Россия - оккупант": борцов требуют наказать за флаг РФ

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Члены молодежного движения "Моя страна оккупирована" провели пикет в Тбилиси у здания Федерации борьбы Грузии, требуя наказания грузинских спортсменов, которые сфотографировались с российскими борцами в майках цветов флага России и портретом главного тренера сборной России Джамболата Тедеева.

Грузинские борцы

PalitraNews

Фото сначала попало в социальные сети, а потом в СМИ Грузии, вызвав гневные отклики. Главный тренер сборной Грузии отметил, что снимок сделан в Дагестане на чемпионате Европы, а майки грузинскими спортсменами были надеты по просьбе организаторов.

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Активисты пришли к зданию в майках, на которых написано "Россия — оккупант", они скандировали оскорбительные лозунги в адрес российского руководства и расклеивали стикеры антироссийского содержания, сообщает газета "Взгляд"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России обезумевшая бабушка ворвалась на ринг во время соревнований по вольной борьбе и избила соперника внука.

Читайте все новости по теме "вольная борьба" на OBOZREVATEL.

Тема
вольная борьба
Место
Грузия
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что украинские, что грузинские активисты -по факту пассивные педерасты на содержании амерских и европейский геев!
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
депортировать всех грузишек назад в грузинию
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. вот ваши братья. такие же ебанутые. одни расценки. одни методички, активисты пришли........
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