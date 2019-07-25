Россия не вернула медаль: пять суперисторий о знаменитых чемпионах

На протяжении многих лет им аплодировали трибуны спортивных арен многих стран мира. Они были кумирами миллионов. Но пришел в их жизни день, когда необходимо было принимать нелегкое решение и оставить большой спорт. У одних это случилось раньше, у других – позже. Начиналась другая жизнь. У некоторых она продолжает быть связанной со спортом, у других – с бизнесом…

Куда уходят чемпионы? Чем они занимаются сейчас? С этим OBOZREVATEL продолжает знакомить вас.

Выгодно продал свое имя

Десятилетия Джордж Форман то уходил, то возвращался в бокс, став чемпионом в супертяжах по трем версиям. В 1994-м в 45 лет взял титулы WBC и IBF, став старейшим чемпионом, и сегодня его рекорд живет среди тяжей. Хотел выйти в ринг в 2004-м, чтобы показать, что возраст 55 лет – не "смертный приговор". Но бой не состоялся. Сегодня он пастор и проповедует в церкви, которую возвел в конце 1970-х в Хьюстоне, развивает свой молодежный центр и читает лекции.

Форман успешен в бизнесе – в 1999-м за 138 миллионов долларов продал свое имя производителю грилей, получает процент от их продаж, продвигал бренд KFC, у него есть линия средств личной гигиены и коктейлей здоровья. У Формана 12 детей, также с 2016-го ведет на ТВ шоу "Лучше поздно, чем никогда".

Создает рабочие места

52 года исполнилось самому выдающемуся лыжнику всех времен – восьмикратному олимпийскому чемпиону Бьорну Дэли. Свой день рождения 19 июня знаменитый норвежец отметил в компании супруги Вильде Фальк-Иттер и сыновей – Сиверта (24 года) и Сандера (21), которые пару лет назад едва не остались без отца. Дэли с женой чудом не погибли в коттедже, который охватил пожар, вырвавшись из полыхающего здания вместе с двумя собаками.

А все – из-за неисправности камина… Состояние Короля зимы оценивают в 42 миллиона евро, он инвестирует в недвижимость и собственную линию одежды, обеспечивая экипировкой, в частности, лыжную сборную Норвегии. "Я горжусь медалями, но еще больше – созданными рабочими местами", – пафосничает Бьорн.

Нелегкое признание Бойтано

31 год назад американский фигурист Брайан Бойтано стал олимпийским чемпионом, выиграв "битву Брайанов" у вечного конкурента Брайана Орсера и разделив подиум с нашим "бронзовым" Виктором Петренко. 1988-й дополнил вторым титулом чемпиона мира и ушел из спорта. Снялся в танцевальном фильме "Кармен на льду" с Катариной Витт и Орсером, за которое трио получило "Эмми". Вернулся на Олимпиаду-1994, но там уже занял шестое место.

Через два года Брайана включили в международный "Зал славы". Лишь в 2013-м, когда ему стукнуло 50, Бойтано решился на каминг-аут и признался, что он гей. Фигурист участвовал в шоу, стал экспертом на ТВ. А еще нашел новое призвание – кулинарию. В результате родились передача "Что бы приготовил Бойтано?" и одноименная книга рецептов.

Стал телеведущим

Молодой долговязый швед Гунде Сван в середине 1980-х перевернул представление о том, как быстро могут бежать лыжники. Теперь он считается отцом конькового хода. Сван четырежды побеждал на Олимпиадах, семь раз – на чемпионат мира, завоевал пять Кубков мира и неожиданно завершил карьеру в 29 лет, заявив: "Бегать быстрее я уже не смогу.

Тогда какой смысл продолжать, если я и так выиграл все, что можно?" Какое-то время Гунде оставался в спорте – профессионально занимался ралли-кроссом, даже стал чемпионом Швеции и призером ЧЕ. А затем посвятил себя карьере телеведущего. Спортивную же славу фамилии продолжает его 22-летний сын Ферри Сван, несколько лет назад победивший на молодежном ЧМ по скоростной рубке леса.

Медаль чемпионки так и не вернули

Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут уже много лет проживает и работает в США. Как писал OBOZREVATEL, несколько лет назад легендарная спортсменка продала на аукционе пять своих наград – причем о причинах, которые ее побудили на это, не сообщалось. Желающие их приобрести нашлись быстро. Недавно Ольга посетила Москву.

На стадионе в "Лужниках", в музее спорта, на одном из стендов она обнаружила украденную у нее 45 лет назад золотую медаль Игр-1972. Вернуть награду ее владелице отказались, сославшись на то, что она является собственностью РФ. "Придет время, и я ее обязательно верну", – написала тогда Корбут в Facebook.

О том, чем занимаются после ухода из спорта известные украинские спортсмены, мы расскажем в следующий раз.

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