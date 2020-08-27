Россия не попала в число участников ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике не вошла в число участников чемпионата Европы в Киеве, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза. Причина отсутствия россиянок не называется.

Всего на турнире примут участие 300 гимнасток из 39 стран: 145 взрослых (44 индивидуальных и 17 групп) и 138 юниоров (только индивидуальные).

Поскольку это мероприятие является частью олимпийского квалификационного процесса, все федерации, которые еще не прошли квалификацию, могут зарегистрировать одну гимнастку в индивидуальном многоборье среди взрослых.

Чемпионат Европы в Киеве должен пройти с 26 по 29 ноября, однако его проведение окончательно пока не утверждено. Окончательное решение будет принято 28 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по художественной гимнастике завоевала семь медалей на этапе Гран-при, который с 7 по 8 марта проходил в чешском Брно.