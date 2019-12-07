Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

Российские спортсмены будут представлять команду ОКР на Играх в Токио в 2020 году, так как сама организация не подпадает под санкции со стороны WADA, и таким способом обойдут ограничения.

"Мы готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр", — заверил в интервью ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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