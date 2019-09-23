Россия может пропустить Олимпиаду-2020: стали известны новые подробности скандала

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории и дало ей три недели на объяснение.

Об этом в интервью sportspressen.dk рассказал глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск.

"В связи со сложившейся ситуацией WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агенства (РУСАДА). Теперь России дадут три недели на объяснения", - заявил Аск.

По его словам, эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.

"Я не хочу говорить окончательно о возможных последствиях, но, конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. И, возможно, следует наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство", - добавил Аск.

По информации британских СМИ, России грозит отстранение от Олимпийских игр-2020. В Олимпийском комитете России назвали эти публикации слухами.

WADA проводит расследование и сообщит о его результатах на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российское агентство лишилось в ноябре 2015-го.

В январе 2019-го WADA сообщило, что эксперты получили новые данные из базы Московской антидопинговой лаборатории. Отмечалось, что пробы 298 россиян вызвали подозрения.

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