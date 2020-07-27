Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады, – допинг-палач РФ Родченков

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:09, 27.07.2020 Обновлено: 14:45, 27.07.2020

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал главным свидетелем по допинговому скандалу России, заявил, что ни один спортсмен из РФ не должен участвовать в Олимпиаде в Токио.

"Это должен быть тотальный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подделывали и подменяли результаты допинг-проб во время ОИ 2014 в Сочи, занимались фальсификацией документов. Такое происходило день за днем в невероятных масштабах. Это доказывает, что Россия не учится на своих ошибках", – сказал Родченков в интервью изданию BBC.

Он также отметил, что махинации с допингом на Олимпиаде в Сочи были личным проектом президента РФ Владимира Путина.

"То, что произошло в России – это апогей мошенничества. Ни одна другая страна не сможет сделать что-то подобное, поскольку нам был дан зеленый свет в любых вопросах. Олимпийские игры были личным проектом Путина. У нас не было никаких ограничений в ресурсах", – подытожил экс-глава Московской лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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