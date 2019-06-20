Российскую фигуристку затравили из-за откровенного фото в Instagram

Российская фигуристка Анна Погорилая подверглась жесткой критике в Instagram после фотографии в купальнике.

Анна Погорилая

Пользователи всемирной паутины вспомнили 21-летней москвичке ее слова про коллегу Елизавету Туктамышеву.

Погорилова говорила в интервью, что не разделяет восторгов по поводу нашумевшего номера с раздеванием на льду в исполнении Туктамышевой.

"Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?" — заявила в свое время Погорилая.

Накануне Анна выложила в фотографию в купальнике, написав: "Отпуск закончился и начались сборы в Навашино! Столько перемен происходит последнее время в моей жизни, что кругом голова. Но так только интересней".

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

Анна Погорилая Instagram

В комментариях ей сразу припомнили те слова про "обнаженку". "Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем ваш ребенок посмотрит на такие фотографии и спросит: "Мам, это что?"

Некоторые пользователи даже стали оскорблять Анну, которая в итоге выложила в сторис скриншот с комментариями.

"Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается", — написала Погорилая.

Как сообщал О, после раздевания Туктомышевой возник флешмоб, под названием Tuktik Challenge, к которому присоединились другие фигуристы. Спортсмены повторили трюки Лизы и также разделись до нижнего белья.

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