Российской гандболистке ''стесали половину лица''

У вратаря сборной России Анны Седойкиной была "стёсана" половина лица после того, как в нее попала мячом гандболистка команды Франции Алисон Пино в финале чемпионата Европы, заявила линейная россиянок Майя Петрова.

Анна Седойкина РИА Новости

В воскресенье в Париже российские гандболистки проиграли сборной Франции со счетом 21:24 в финале чемпионата Европы. Во втором тайме, получив прямую красную карточку, была удалена капитан француженок Алисон Пино. При пробитии семиметрового она попала в лицо вратарю сборной России Анне Седойкиной.

"Француженки говорили, что их игрок особо не бросала в лицо Седойкиной. Но мы все видели, что у Седойкиной была стесана половина лица. Надеюсь, что такой бросок в лицо был не специальным", — цитируют Петрову РИА Новости.

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